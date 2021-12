Dass Deutschland die Wirtschaftskrisen der Vergangenheit gut überstanden hat und oft sogar danach mehr ökonomische Stärke als zuvor erlangen konnte, ist der einzigartigen Struktur der Wirtschaft zu verdanken. In kaum einem anderen Land der Welt spielen mittelständische Betriebe in ihrer ganzen Vielfalt eine so bedeutende Rolle.

Laut Statistik des Bonner Instituts für Mittelstandsforschung sind 99,5 Prozent aller Unternehmen kleine und mittelständische Betriebe, die mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer in Deutschland beschäftigen, über 80 Prozent der Lehrlinge ausbilden und knapp 60 Prozent der gesamten Wertschöpfung erwirtschaften.

Schon seit Jahrzehnten leistet der Mittelstand einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Wirtschaft in Deutschland. Ein großer Teil der Betriebe befindet sich im Besitz von deren Gründern und ihren Familien, für die der langfristige Erhalt ihres Lebenswerkes oberste Priorität hat. Dazu kommen persönliche Beziehungen zur Belegschaft, die auf beiden Seiten die Loyalität fördert.

Entsprechend groß ist die Bereitschaft, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten den Betrieb finanziell zu stützen und die Arbeitsplätze zu erhalten. Ein weiterer Stabilitätsfaktor ist der vielfältige Branchenmix im Mittelstand, der praktisch alle wichtigen Sektoren in Handel, Produktion und Dienstleistung abdeckt.

Schwieriger Kreditzugang trotz besserer Kapitalausstattung

Dank der Strategie vieler Mittelständler, die erwirtschafteten Gewinne größtenteils im Unternehmen zu belassen, konnten kleinere und mittelgroße Betrieb in den vergangenen Jahren ihre Eigenkapitalausstattung deutlich verbessern – nicht zuletzt dank der guten konjukturellen Rahmenbedingungen, die für gute Auslastung und sprudelnde Gewinne sorgten.

Laut einer KfW-Studie lag Ende 2018 die durchschnittliche Eigenkapitalquote im Mittelstand bei 31 Prozent. Zum Vergleich: Zehn Jahre betrugen die Eigenmittel im Schnitt nur 25 Prozent der Bilanzsumme.

Doch die solide Entwicklung des Eigenkapitals sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Mittelstand in Sachen Finanzierung vor großen Herausforderungen steht. Im Trend für das Jahr 2020 und die Folgejahre kristallisieren sich mit dem Rückzug von Banken aus der Mittelstandsfinanzierung, konjunktureller Eintrübung und der Notwendigkeit der Transformation drei Entwicklungen heraus, auf die Mittelständler mit neuen Finanzierungsstrategien reagieren müssen.