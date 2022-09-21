Bantleon-Volkswirt Jörg Angelé
Der Inflationsschock ist noch nicht ausgestanden
Die explodierenden Gas- und Strompreise bleiben mit Blick auf die Inflation in der Eurozone im Fokus. Gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) mussten private Haushalte für Gas und Strom im August rund 63,1 beziehungsweise 39,9 Prozent mehr bezahlen als vor einem Jahr. Damit trugen beide Energieträger in Summe 2,6 Prozentpunkte zur Inflationsrate von 9,1 Prozent bei. Nimmt man noch Kraftstoffe, Heizöl und sonstige Energieträger hinzu, waren die gestiegenen Energiepreise im August für 4,0 Prozentpunkte der auf 9,1 Prozent gestiegenen Inflationsrate verantwortlich.