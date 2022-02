Megatrend Nachhaltige Lebensmittelproduktion: Landwirtschaft eifert Tesla nach

Die Landwirtschaft ist für 25 bis 30 Prozent der weltweiten Treibhausgase sowie für 70 Prozent des globalen Wasserverbrauchs verantwortlich. Die steigenden Bevölkerungszahlen – vor allem in Schwellenländern –, die Urbanisation und das Wirtschaftswachstum von Entwicklungsländern üben massiv Druck auf die Nachfrage nach Lebensmitteln aus.

Bis 2050 müssen schätzungsweise 50 Prozent mehr Nahrungsgüter produziert werden, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Hierfür muss die Verschwendung von Lebensmitteln drastisch reduziert werden. Rund ein Drittel der Produktion landet bislang im Müll. Dennoch lassen sich die Versorgung der weltweiten Bevölkerung mit Lebensmitteln und die Klimaproblematik mit weniger Verschwendung allein nicht lösen.

Notwendig sind auch Effizienzsteigerungen in der Produktion durch technische Innovationen, eine Optimierung der Lieferketten großer Supermärkte und eine verbesserte Infrastruktur der Lebensmittelindustrie gerade in den Schwellenländermärkten. Um die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDGs) zu erreichen, bedarf es innovativer Unternehmen, welche praktische und effektive Lösungen für ein nachhaltigeres Wirtschaften in der Lebensmittelindustrie anbieten.



Chancen für Anleger

Dadurch ergeben sich rentable Opportunitäten für Investoren, welche mit ihren Anlagen auch einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt ausüben möchten: Ein Investment in diese Innovationstreiber bietet neben einer zu erwartenden Rendite einen nachhaltigen Impact auf die Erreichung der SDGs der UN.

Die Agrarwirtschaft befindet sich derzeit in einem starken Wandel und zählt sicherlich zu den Megatrends. Die eingeschlagene Richtung, weg von der industriellen Landwirtschaft, hin zu mehr Biolandwirtschaft ohne instrumentalisierende Gentechnik, aber auch hin zu technischen Innovationen wie Precision Farming, Vertical Farming oder In-Store Farming muss in den nächsten Jahren noch weiter ausgebaut werden. Allein hierdurch lässt sich die Effizienz des Anbaus um bis zu 30 Prozent erhöhen. Dazu kommen Trends wie alternative Antriebe für Landwirtschaftsmaschinen, Digitalisierung oder auch künstliche Intelligenz.