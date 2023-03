Energie wird in Deutschland immer teurer. Doch der Bedarf der Wirtschaft steigt. Ist es in Zukunft profitabler, im Ausland zu produzieren?



„Eine Reihe von Unternehmen hat Investitionen in Deutschland bereits gestoppt. Ihre ökonomischen Tätigkeiten sind hierzulande nicht oder nur noch eingeschränkt möglich. Ein Beispiel ist die chemische Grundstoffindustrie, die häufig in die USA abwandert“, sagt Ifo-Präsident Clemens Fuest.







Unternehmen verlagern Produktionsschritte ins Ausland Marion Höllinger von der Hypovereinsbank stimmt dem Ifo-Präsidenten zu: „Unternehmen verlagern einzelne Produktionsschritte tatsächlich ins Ausland...