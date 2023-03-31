Ifo-Präsident Clemens Fuest
Droht Deutschland die Deindustriealisierung?
In Deutschland sind die Energiekosten regelrecht explodiert – zum Leid des Mittelstands, der immer tiefer in die Tasche greifen muss. Welche Folgen das für die Wettbewerbsfähigkeit hat, sagen Clemens Fuest vom Ifo-Institut, Marion Höllinger von der Hypovereinsbank und Denise Schurzmann von Krause Industrieschaltanlagen im Gespräch mit Bastian Brinkmann von der „Süddeutschen Zeitung“.
Energie wird in Deutschland immer teurer. Doch der Bedarf der Wirtschaft steigt. Ist es in Zukunft profitabler, im Ausland zu produzieren?