Volkswirt Andreas Busch
In den USA droht eine Kündigungswelle
Den neusten Zahlen des Bureau of Labor Statistics zufolge scheint der US-Jobmotor nach wie vor zu brummen. Mit einem Zuwachs von durchschnittlich 350.000 in den vergangenen drei Monaten werden momentan mehr als doppelt so viele Stellen geschaffen wie in der Zeit vor der Corona-Krise. Gleichzeitig bewegt sich die Arbeitslosenquote mit 3,6 Prozent nahe dem tiefsten Stand seit über 50 Jahren. Eine Rezession können sich viele Beobachter vor diesem Hintergrund nur schwer vorstellen.