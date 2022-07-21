Bantleon-Analyst Andreas Busch
US-Rezession dürfte schlimmer werden als erwartet
Immer mehr Ökonomen sind sich sicher: Amerika rutscht in eine Rezession. Bantleon-Analyst Andreas Busch nennt Gründe und gibt einen Ausblick auf die kommenden Monate.
Die US-Wirtschaft steuert auf eine Rezession zu. Was wir bereits seit geraumer Zeit prognostizieren, scheint nun auch in den Augen anderer zur Gewissheit zu werden. Schon Mitte Juni sahen laut einer Umfrage 70 Prozent der Amerikaner einen derartigen Einbruch als unausweichlich an. Mittlerweile teilen auch immer mehr Ökonomen diese Sicht.