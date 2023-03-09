FvS-Stratege Philipp Vorndran
Weltwirtschaft: Deutschland muss dringend handeln, um nicht abgehängt zu werden
Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat den Begriff „Zeitenwende“ zum Wort des Jahres 2022 gekürt. Der Begriff meint das Ende eines Zeitalters und den Beginn eines neuen. Der Übergang kann abrupt, aber auch langsam und fließend erfolgen. Bundeskanzler Olaf Scholz etwa hatte das Wort in seiner Bundestagsrede zum russischen Angriff auf die Ukraine benutzt, um den Beginn einer neuen Ära in der europäischen Nachkriegsordnung zu beschreiben.