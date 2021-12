German Sustainability Network Neue Brancheninitiative fördert nachhaltige Policen

„Nachhaltigkeitsaspekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Assekuranz“ will eine neue Brancheninitiative in der Versicherungswirtschaft fördern: Das German Sustainability Network (GSN) soll dem Erfahrungsaustausch und der Kooperation zwischen unterschiedlichen Versicherern und branchennahen Akteuren dienen. Diese bunte Mischung unterscheide das GSN von bereits bestehenden Initiativen, die sich in der Regel auf einzelne Unternehmensbereiche fokussierten.

Gründer des GSN sind die Branchenanalysten des Vers Leipzig und der Software-Anbieter SAP Deutschland. Die Initiatoren planen regelmäßige Veranstaltungen und Weiterbildungen zum Thema Nachhaltigkeit. Außerdem wollen sie Projektarbeiten in den Versicherungsgesellschaften fachlich begleiten den Fortschritt in allen Unternehmensbereichen unterstützen. Hierdurch wolle man zudem erreichen, dass Nachhaltigkeitsaspekte stärker in der jeweiligen Firmenpolitik verankert werden.

Eingeladen zum Beitritt zu dem Netzwerk sind neben Erst- und Rückversicherern auch beispielsweise Maklerbetriebe. Zunächst geht es für sie um die neun Themenschwerpunkte Regulierung, Personalwesen/Leadership, Informationstechnik/Infrastruktur, Kapitalanlage, Kommunikation, Produktentwicklung/Policierung, Risiko-Management, Schaden-Management und Kundenberatung/Vertrieb. Zum letztgenannten Fokusbereich Beratung & Vertrieb findet am 16. Juni eine Kick-off-Veranstaltung statt.