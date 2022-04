Neuer Fonds mit ESG-Mission „Viele Firmen, die heute nicht grün genug sind, werden künftig wichtig“

Nordea Asset Management will über einen neu aufgelegten Fonds in Firmen investieren, deren Nachhaltigkeitsstrategien noch nicht ganz ausgereift sind. So will der Vermögensverwalter unter anderem Unternehmen auf dem Weg zu mehr Umweltverträglichkeit unter die Arme greifen.