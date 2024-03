Wasser ist unser wichtigstes Grundnahrungsmittel. Ohne die kostbare Ressource könnte kein Mensch überleben. Doch der Klimawandel, das Bevölkerungswachstum und der globale Wandel setzen die Verfügbarkeit und Qualität von Wasser zunehmend unter Druck. Laut Vereinten Nationen haben immer noch weite Teile der Weltbevölkerung keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu sicherem Trinkwasser. Eine nachhaltige Versorgung mit sauberem Wasser und Sanitäreinrichtungen ist daher eines der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele für 2030.

Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, reichen staatliche Investitionen allein nicht aus - auch privatwirtschaftliches Engagement ist gefragt. Für Anleger eröffnet sich hier eine interessante Chance: Mit Investments in spezialisierte Aktienfonds wie die der Peergroup „Aktien Wasser“ können sie nicht nur von der wachsenden Nachfrage im Wassersektor profitieren, sondern auch aktiv zur Lösung der globalen Herausforderung beitragen.

Wasser-Fonds investieren in die Wertschöpfungskette

Das Fondsuniversum im Bereich Wasser wächst. Laut einer Analyse von Scope waren Ende Februar 2024 in Deutschland 20 Fonds mit einem Gesamtvolumen von 25,8 Milliarden Euro investierbar. Vor fünf Jahren lag das verwaltete Vermögen noch bei 10,4 Milliarden Euro - ein Zuwachs von rund 150 Prozent. Während aktiv gemanagte Fonds mit 84 Prozent den Löwenanteil ausmachen, gewinnen auch passive Wasser-ETFs an Bedeutung.

Die Fonds investieren weltweit in Unternehmen, die mit Technologien, Produkten und Dienstleistungen zur Wasser-Wertschöpfungskette beitragen. Dazu gehören zum Beispiel Spezialisten für Wasseraufbereitung und -infrastruktur wie der US-Konzern Xylem und der französische Umweltdienstleister Veolia, aber auch Versorger wie American Water Works, der größte Betreiber von Wassernetzen in den USA.

Doch wie nachhaltig sind Wasserfonds wirklich? Die Analyse zeigt: Ein Wasserinvestment ist nicht per se „grün“. Laut EU-Offenlegungsverordnung sind 9 der 20 Fonds als Artikel-9-Produkte klassifiziert, die explizit ökologische oder soziale Ziele verfolgen. 8 Fonds fallen unter Artikel 8 und müssen ökologische und soziale Aspekte zumindest berücksichtigen. Nur ein Fonds ist als „konventionell“ eingestuft. Die Nachhaltigkeitsansätze der Anbieter gilt es im Einzelfall genau zu prüfen.

Wer in den letzten Jahren auf Wasserfonds gesetzt hat, wurde in der Regel mit soliden Renditen belohnt. Auf Sicht von fünf Jahren erzielten die Produkte im Schnitt ein Plus von 9,7 Prozent p.a. nach Kosten, auf Dreijahressicht waren es 7,8 Prozent pro Jahr. Die Bandbreite ist groß und reicht über fünf Jahre von minus 3,5 bis plus 13,1 Prozent. Spitzenreiter ist der 2018 aufgelegte ETF Amundi MSCI Water ESG Screened. Aber auch aktive Fonds wie der BNP Paribas Aqua und der Pictet Water punkten mit zweistelligen Renditen auf lange Sicht.

Wasser bleibt ein Investment-Thema

Langfristig bleiben die Wachstumsaussichten im Wassersektor positiv. Experten erwarten angesichts der Bevölkerungsentwicklung eine anhaltend hohe Nachfrage nach Wassertechnologien und -dienstleistungen. Um die Herausforderungen der Wasserknappheit zu meistern, wird die Expertise innovativer Unternehmen unverzichtbar sein. Anleger können mit Wasserfonds an diesem Trend partizipieren und zugleich Gutes bewirken. Rendite und Impact müssen sich nicht ausschließen.

Dennoch gilt: Investments in das vermeintlich „blaue Gold“ sind nicht risikofrei. Das zeigt schon die vergleichsweise hohe Volatilität der Wasserfonds, die über drei und fünf Jahre mit im Schnitt 16,4 Prozent p.a. über derjenigen des breiten Aktienindex MSCI World liegt. Auch die maximalen Verluste in einem Sechs-Monats-Zeitraum erreichten bis zu 26 Prozent - Wasserfonds schwanken also stärker als der Gesamtmarkt. Das ist ein Aspekt, den es vor einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen gilt.

Insgesamt bleiben Wasserfonds eine interessante Beimischung für nachhaltig orientierte Aktienportfolios. Wer als Anleger von einem der Megatrends des 21. Jahrhunderts profitieren und gleichzeitig eine positive Wirkung für Umwelt und Gesellschaft erzielen möchte, findet hier eine attraktive Möglichkeit. Entscheidend ist die sorgfältige Auswahl: Mit Blick auf Anlageansatz, Nachhaltigkeitsprofil und Risiko-Rendite-Verhältnis unterscheiden sich die Produkte teils erheblich. Eine gründliche Analyse und professionelle Beratung sind daher unverzichtbar.

Wir stellen auf den folgenden Seiten die laut Scope 14 besten Wasserfonds nach jährlicher Rendite über 5 Jahre vor.