Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Die Investmentfonds-Landschaft ändert sich ständig, Gesellschaften bringen stetig Produkte auf den Markt. Hier ist ein Überblick über die aktuellen Neuzugänge. In dieser Woche ist ein Fonds dabei, der auf das Internet der Zukunft setzt.

Besucher einer digitalen Kunstmesse in Hongkong, die sich mit interaktiven Web 3.0-Technologien wie Blockchain, virtuelle Realität und Metaverse auseinandersetzt: Ein neuer LBBW-Fonds legt den Fokus auf die Zukunft des Internets.

LBBW startet Themenfonds

Auf Zukunftsthemen rund um das Internet setzt ein neuer Fonds von LBBW Asset Management. Der LBBW Internet der Zukunft (ISIN: DE000A3C4PC5) soll in Unternehmen aus den fünf Bereichen virtuelle Realität, Blockchain, künstliche Intelligenz, digitale Vermögenswerte und Cybersicherheit investieren. Ins Portfolio kommen 60 bis 80 Titel aus unterschiedlichen Ländern.

Anleger können auf Trendsetter setzen, die den Weg in das Web 3.0 vorzeichnen und die digitale Zukunft gestalten, heißt es vom Fondsanbieter. Verantwortlich für den Fonds sind die Portfoliomanager Felix Jäger und Alexander Prinz.

Huk-Coburg mit neuem Nachhaltigkeitsfonds

Die Huk-Coburg Lebensversicherung hat das Fondsangebot der Huk-Premium Rente um einen Nachhaltigkeitsfonds erweitert. Der Huk Welt Fonds Nachhaltigkeit strebe an, einen Beitrag zum Pariser Klimaziel der Begrenzung der Erderwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit auf 2 Grad zu leisten. Mehr als 70 Prozent des Fondsvermögens werde in Unternehmen investiert, deren Geschäft mit diesem Ziel vereinbar sei, heißt es.

Global X legt Nasdaq-ETF auf

Der ETF-Anbieter Global X startet ein neues Produkt für Anleger aus Deutschland. Der Global X Nasdaq 100 Covered Call (ISIN: IE00BM8R0J59) wurde nun an der Deutschen Börse Xetra, der London Stock Exchange und der Borsia Italiana gelistet. Covered-Call-ETFs verfolgen eine spezielle Strategie, bei der mit gedeckten Kaufoptionen gehandelt wird.

Es handele sich um den ersten synthetischen ETF von Global X, der nicht direkt in die Indexwerte investiert, sondern den Index über Tauschgeschäfte abbildet, schreibt der Anbieter. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,45 Prozent.