Alter, Fondsvolumen, Morningstar-Sterne Die Reifeprüfung – mit diesen Fonds musst Du künftig rechnen (11/22)
Horizon Global Sustainable Equity
(3 Jahre alt geworden)
Morningstar-Rating: 5
ISIN (älteste Anteilsklasse):
LU1983259539
ISIN (Privatanleger):
–
Verantwortliches Unternehmen:
Janus Henderson Investors Europe
Auflegung: 17. Oktober 2019
Stand: 11. November 2022
Quelle: Morningstar
Viele ermittelte Anteilsklassen sind nur für Profi-Investoren geeignet. Wir zeigen, wenn möglich, auch eine Tranche für Privatanleger.
Zur Analyse
Ein Fonds hat die Hürde von 100 Millionen Euro Volumen genommen, wenn das durchschnittliche Volumen über sechs Monate und das Volumen Ende September unter 100 Millionen Euro lagen, der Fonds Ende Oktober aber größer als 100 Millionen Euro war. Von diesen Fonds sind hier jene mit Morningstar-Rating von 4 oder 5 Sternen aufgeführt.
Außerdem enthalten sind jene Fonds, deren älteste Anteilsklasse im Oktober 2019 aufgelegt wurde und die ein Volumen von mindestens 100 Millionen Euro haben. Von diesen Fonds sind hier jene mit Morningstar-Rating von 4 oder 5 Sternen aufgeführt.