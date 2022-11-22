Alter, Fondsvolumen, Morningstar-Sterne Die Reifeprüfung – mit diesen Fonds musst Du künftig rechnen (11/22)

Eine Historie von mehr als drei Jahren, über 100 Millionen Euro Volumen und 4 oder 5 Sterne bei Morningstar – das sind die Hürden, die ein Fonds nehmen muss, um auf den Radar von Großinvestoren zu kommen. Hier sind alle Kandidaten, die diese Reifeprüfung im Oktober 2022 bestanden haben.

Kinder feiern Geburtstag: Die Fondsmanager des Horizon Global Sustainable Equity, der im Oktober drei Jahre alt wurde, stecken 6,3 Prozent der Kundengelder in zyklische Konsumgüter.

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Horizon Global Sustainable Equity

(3 Jahre alt geworden)

Morningstar-Rating: 5

ISIN (älteste Anteilsklasse):

LU1983259539

ISIN (Privatanleger):

–

Verantwortliches Unternehmen:

Janus Henderson Investors Europe

Auflegung: 17. Oktober 2019

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Stand: 11. November 2022

Quelle: Morningstar

Viele ermittelte Anteilsklassen sind nur für Profi-Investoren geeignet. Wir zeigen, wenn möglich, auch eine Tranche für Privatanleger.



Zur Analyse

Ein Fonds hat die Hürde von 100 Millionen Euro Volumen genommen, wenn das durchschnittliche Volumen über sechs Monate und das Volumen Ende September unter 100 Millionen Euro lagen, der Fonds Ende Oktober aber größer als 100 Millionen Euro war. Von diesen Fonds sind hier jene mit Morningstar-Rating von 4 oder 5 Sternen aufgeführt.

Außerdem enthalten sind jene Fonds, deren älteste Anteilsklasse im Oktober 2019 aufgelegt wurde und die ein Volumen von mindestens 100 Millionen Euro haben. Von diesen Fonds sind hier jene mit Morningstar-Rating von 4 oder 5 Sternen aufgeführt.