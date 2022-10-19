Alter, Fondsvolumen, Morningstar-Sterne Die Reifeprüfung – mit diesen Fonds musst Du künftig rechnen (10/22)
TR Sirius-P USD
(3 Jahre alt geworden)
Morningstar-Rating: 5
ISIN (älteste Anteilsklasse):
LU1799936197
ISIN (Privatanleger):
–
Verantwortliches Unternehmen:
Pictet Asset Management
Auflegung: 8. August 2019
Stand: 30. September 2022
Quelle: Morningstar
Viele ermittelte Anteilsklassen sind nur für Profi-Investoren geeignet. Wir zeigen, wenn möglich, auch eine Tranche für Privatanleger.
Zur Analyse
Ein Fonds hat die Hürde von 100 Millionen Euro Volumen genommen, wenn das durchschnittliche Volumen über sechs Monate und das Volumen Ende Juli unter 100 Millionen Euro lagen, der Fonds Ende August aber größer als 100 Millionen Euro war. Von diesen Fonds sind hier jene mit Morningstar-Rating von 4 oder 5 Sternen aufgeführt.
Außerdem enthalten sind jene Fonds, deren älteste Anteilsklasse im August oder September 2019 aufgelegt wurde und die ein Volumen von mindestens 100 Millionen Euro haben. Von diesen Fonds sind hier jene mit Morningstar-Rating von 4 oder 5 Sternen aufgeführt.