Auswahl-Portfolio Diese 10 ETFs stehen aktuell auf der Bestenliste

ETFs, die in aussichtsreiche Themen, Regionen oder Anlagestile investieren und die Anlegern in nächster Zeit viel Freude bescheren dürften: Danach filtert der Kölner Vermögensverwalter RP Rheinische Portfolio Management regelmäßig das hiesige ETF-Universum. Wer es aktuell auf die Bestenliste geschafft hat, steht hier.

Hand mit Gold-Nuggets: Gleich zwei Goldminen-ETFs sind in der aktuellen ETF-Auswahl von RP Rheinische Portfolio Management vertreten.

Ein aussichtsreiches Anlagethema, ein interessanter Markt, Anlagestil oder eine vielversprechende Anlageklasse – nach solchen Produkten durchkämmt der Vermögensverwalter RP Rheinische Portfolio Management regelmäßig das Universum hierzulande erhältlicher ETFs.

Einmal pro Quartal bringen die Analysten um Portfoliomanager und Geschäftsführer Mirko Hajek alle in Frage kommenden ETFs in eine Rangfolge. Die ersten zehn wandern in ein Auswahlportfolio, in das unter dem Namen „Topseller Select Strategie Offensiv“ auch investiert werden kann. Im Folgequartal wird erneut analysiert und umgeschichtet.

Das hauseigene RP-Scoring basiert auf unterschiedlichen relativen und absoluten Kennzahlen zur Wertentwicklung und zum Risiko der ETFs. Die aktuelle Top Ten ist eine Auswahl aus 102 Produkten. Stichtag der Analyse ist der 31. Dezember 2022.

Platz 10: Vaneck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders

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ISIN: NL0011683594

Fondsvolumen: 121 Mio. Euro

Gesellschaft: Vaneck Asset Management

Index-Mix: Aktien von 100 Unternehmen aus Industrieländern, die durchgehende historische Dividendenzahlungen aufweisen