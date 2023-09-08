Wirtschaftsweise Monika Schnitzer
Droht Deutschland die Deindustrialisierung?
Rezession, Standortfrust, Energiekrise: Deutschland gerät wirtschaftlich ins Schlingern. Droht der Bundesrepublik die Deindustrialisierung? Im Video diskutiert Monika Schnitzer von der LMU mit Michael Vassiliadis und Lars Ruzic von der Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE).
Konjunkturabschwung, Standortprobleme, Versorgungsknappheit: Deutschland gerät wirtschaftlich immer mehr ins Hintertreffen. Handelt es sich um eine kurze Krise oder einen langfristigen Trend?