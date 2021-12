Europa-Chef von Wisdom Tree „Bei Smart-Beta-ETFs sollen Anleger auf 6 Punkte achten“

DAS INVESTMENT.com: Anleger flüchten derzeit aus aktiv gemanagten Aktienfonds in ETFs. Wie erklären Sie sich das? Liegt das wirklich nur an den niedrigeren Kosten der Index-Produkte?

David Abner: ETFs werden in Deutschland und auch weltweit immer beliebter. Sie sind leicht zugänglich und leicht zu handeln (da sie wie Aktien an der Börse gehandelt werden), bieten eine einfache Diversifizierung und bieten Zugang zu einer Reihe an Anlageklassen, Sektoren und Regionen und eine zunehmende Zahl an unterschiedlichen Produkten – wie Research-orientierte Smart-Beta-Strategien im Gegensatz zu den üblichen nach der Marktkapitalisierung gewichteten ETFs. Doch was vielleicht am wichtigsten ist: ETFs bieten Investoren eine noch nie da gewesene Transparenz, da die zugrundeliegenden Bestände jedes ETFs für Investoren sichtbar sind. Da Investoren zunehmend über die Mechanismen und Vorteile von ETFs Bescheid wissen,wird sich der Trend hin zu ETFs fortsetzen.