Festverzinsliches mit ESG-Fokus Franklin Templeton startet grünen Laufzeitfonds

Der Franklin Green Target Income 2024 ist seit dem 20. Mai zum Vertrieb in Deutschland zugelassen. Ziel des neuen Fonds ist es laut Franklin Templeton, vor allem in höher verzinsliche, auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen weltweit – auch in Schwellenländern – mit einer vorgegebenen Rendite und Endfälligkeit zum Zeitpunkt der Anlage über einen Zeitraum von fünf Jahren zu investieren.

Am 10. Mai begann die Zeichnungsfrist, die sechs Monate später am 11. November 2019 endet. Nach dem 11. November wird der Fonds für weitere Zeichnungen bis zur Fälligkeit geschlossen. Anleger können ihre Anteile auch während der Laufzeit zurückgeben. Die Fondsstrategie ist aber auf die Haltedauer von fünf Jahren ausgelegt, und die Anleger sollten bereit sein, bis zur Fälligkeit der Anleihen im Jahr 2024 investiert zu bleiben, heißt es.

Der Fonds wird von David Zahn und Rod MacPhee gemanagt. Beide betonen, mit den Zielunternehmen Fragen der Energiewende und Wasserknappheit diskutieren zu wollen und diesen aufzuzeigen, welche Maßnahmen das Unternehmen ergreifen muss, um für die Zukunft besser gewappnet zu sein. Schwerpunkt des Engagements von Franklin Templeton liegt auf operativem Management, Effizienzstrategie und Rechenschaftspflicht. Der Fonds wird jedes Jahr über diese Aktivitäten berichten.

Reinhard Berben, Geschäftsführer von Franklin Templeton in Deutschland, sagt: „Anleger suchen händeringend nach Anlagelösungen, die regelmäßige Renditen und ein hohes Maß an Sicherheit bieten. Obendrein haben Investoren mit diesem Fonds die Möglichkeit, positive Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt zu erzielen." Franklin Templeton will nach eigenem Bekunden für je 100.000 Euro an neuen Kundengeldern zusammen mit Plant-My-Tree einen Baum in Deutschland pflanzen.