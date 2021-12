Nachhaltigkeits-Siegel FNG verzeichnet stark steigende Nachfrage

Das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) vergibt Siegel an Unternehmen, die sich in puncto Nachhaltigkeit besonders hervortun. Auch wenn der europäische Gesetzgeber mittlerweile selbst auf Transparenz in dem Bereich setzt - die Zahl der Siegel-Anfragen sei 2021 in die Höhe geschossen, vermeldet das FNG.