Svetlana Kerschner 25.08.2016 Lesedauer: 2 Minuten

Indexsteigerung um mehr als 100 % 3 Argumente, die für Goldminen-ETFs sprechen

In Zeiten der Verunsicherung an den Märkten steigt die Nachfrage nach Gold. Davon konnten zuletzt auch die Aktien von Goldminenbetreibern profitieren, sagt Heike Fürpaß-Peter vom ETF-Anbieter Lyxor und erklärt, warum Anleger mittels ETFs an der Kursrally teilnehmen sollten.