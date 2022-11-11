Volkswirt Ulrich Kater
Notenbanker tun gut daran, die Zügel zu straffen
In vielerlei Hinsicht erweist sich das Jahr 2022 als weiteres annus horribilis, wie die britische Königin Elizabeth II. einmal das für das englische Königshaus dramatische Jahr 1992 kennzeichnete. Nicht nur, dass die Queen in diesem Jahr von dieser Welt gegangen ist, auch die ökonomischen und weltpolitischen Umstände lassen dieses Jahr als ein Unglücksjahr in der Weltgeschichte eingehen. Inflation und Krieg in Europa, wachsende politische Spannungen in der Weltpolitik sowie steigende Befürchtungen von den Auswirkungen einer Reihe von Trends, vom Klimawandel bis zu wahrgenommenen sozialen Spannungen.