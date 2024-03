Gerade erst hat die Erste Asset Management (Erste AM) bekannt gegeben, den rund 300 Millionen Euro schweren Erste Green Invest zum Impact-Fonds hochzustufen. Dieser ist damit nun nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert.

Doch wie sieht es generell bei in Deutschland zugelassenen Fonds aus? Wie viele davon sind nachhaltig nach SFDR und wie viel Volumen wird hier verwaltet? Das hat die Ratingagentur Scope untersucht.

Anzahl und Vermögen bei Artikel-8-Fonds angestiegen

Das Ergebnis: Mehr als die Hälfte aller in Deutschland zugelassenen Fonds gilt mittlerweile als nachhaltig im Sinne der SFDR, ist also gemäß Artikel 8 oder 9 klassifiziert. Gemessen an der Anzahl liegt die Quote laut Scope bei 55 Prozent, gemessen am verwalteten Vermögen bei 60 Prozent.

In konkreten Zahlen bedeutet dies, dass rund 6.200 Fonds nach Artikel 8 eingruppiert sind und insgesamt 4,4 Billionen Euro verwalten. Im Vergleich zu den beiden Vorjahren (Stand jeweils Ende Februar) ist sowohl die Anzahl dieser „hellgrünen“ Fonds (Artikel 8) als auch das verwaltete Vermögen gestiegen (siehe Tabelle): Marktwachstum, aber insbesondere Zuflüsse beziehungsweise neue Einstufungen nach Artikel 8 seien für den Anstieg des Volumens verantwortlich, so Scope.

Entwicklung Anzahl und Vermögen der Fonds gemäß Artikel 8 und 9 SFDR

28.02.2022 28.02.2023 29.02.2024 Fonds Anzahl Vermögen (Mrd. Euro) Anzahl Vermögen (Mrd. Euro) Anzahl Vermögen (Mrd. Euro) Artikel 8 3.572 2.693 5.522 3.601 6.204 4.396 Artikel 9 541 286 563 214 613 224

Quelle: Scope

Dies zeigt sich auch in der Entwicklung der „dunkelgrünen“ Fonds nach Artikel 9. Im Vergleich zu 2023 sind Anzahl und Volumen angestiegen – schaut man jedoch noch ein weiteres Jahr zurück, zeigt sich, dass das verwaltete Vermögen schon einmal deutlich größer war: Damals hatte die Erwartung einer strengeren Regulierung im vierten Quartal 2022 zu einer Welle an Rückstufungen von Artikel 9 auf 8 geführt, ist die Erklärung von Scope für diese Entwicklung.

Aktuell würden die Zuwachsraten zeigen, dass die Anbieter weiterhin vorsichtig mit der Auszeichnung von Fonds als Artikel-9-Produkt umgehen beziehungsweise sich Zu- und Abflüsse die Waage halten.

Die Gruppe dieser Fonds ist dabei insgesamt deutlich kleiner als die von ihren „hellgrünen“ Verwandten: Sie besteht aktuell aus 613 Produkten mit einem Gesamtvolumen von 224 Milliarden Euro. Als Grund für den Zuwachs sieht die Ratingagentur den Aufschwung der Finanzmärkte in diesem Zeitraum. Auf den Gesamtmarkt bezogen bedeutet dies einen Anteil von 5 Prozent bezogen auf die Anzahl und von 3 Prozent bezogen auf das Vermögen.

Nachhaltige Fonds haben bei ETFs eine deutlich geringere Bedeutung

Scope hat außerdem untersucht, welche Asset-Klassen in den nachhaltigen Fonds vertreten sind: Aktienfonds haben in beiden Nachhaltigkeitsklassen das höchste Gewicht. Bei Artikel-8-Fonds sind es 41 Prozent (3.080 Produkte), bei Artikel-9-Fonds sogar 62 Prozent. Anleihenfonds sind jeweils zu etwa einem Viertel vertreten, der Rest entfällt auf sonstige Fonds.

Bei ETFs hingegen zeigt sich ein ganz anderes Bild: Hier haben nachhaltige Fonds eine deutlich geringere Bedeutung. Diese würden laut Scope lediglich auf einen einstelligen Anteil in Bezug auf Anzahl und Vermögen kommen. Eine mögliche Erklärung: ETFs werden von Anlegern häufig genutzt, um sich breit am Markt zu engagieren. Viele der gängigen Indizes seien jedoch nicht explizit auf nachhaltige Ziele ausgerichtet.