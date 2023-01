Redaktionelle Fehler Bafin meint: EU-Kommission muss bei Offenlegungsverordnung nachbessern

Die Europäische Kommission hat Ende 2022 im EU-Amtsblatt eine berichtigte Version der technischen Regulierungsstandards (RTS) zur EU-Offenlegungsverordnung veröffentlicht. Insbesondere in Anhang II mussten redaktionelle Korrekturen vorgenommen werden – bei der Überschrift und beim ersten Kreuzchen in der darauf folgenden Antwortbox, das von „Ja“ auf „Nein" korrigiert wurde. Eine weitere wesentliche Korrektur erfolgte im Anhang III. Dort ersetzte die EU-Kommission eine fälschlicherweise doppelt abgedruckte Frage durch eine bisher fehlende Frage. Auch in den anderen Sprachfassungen des Amtsblatts hat die Kommission Fehler berichtigt.