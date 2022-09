Mit ESG-Strategien LGIM und Wisdom Tree starten ETFs

Die Anlagegesellschaft Legal & General Investment Management (LGIM) lanciert den L&G Global Thematic ESG Exclusions (ISIN: IE000VTOHNZ0). Der ETF besteht LGIM zufolge aus rund 400 Wertpapieren von Unternehmen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Batteriewertschöpfung, Energie, Wasser, Cyber Security, E-Commerce-Logistik und Gesundheit. LGIM schließt beim L&G Global Thematic ESG Exclusions Investitionen in Unternehmen aus, die den Global Compact der Vereinten Nationen nicht einhalten oder in umweltschädliche Aktivitäten verwickelt sind. Die Gesamtkostenquote (engl.: Total Expense Ratio, kurz: TER) des L&G Global Thematic ESG Exclusions liegt bei 0,6 Prozent pro Jahr.

Neben LGIM startet auch Wisdom Tree einen ETF, den Wisdom Tree Blockchain (IE000940RNE6). Der Fonds soll vor Gebühren und Aufwendungen den Wisdom Tree Blockchain Index nachbilden. Das Barometer bildet die Wertentwicklung von Unternehmen nach, die sich auf Blockchain- und Kryptowährungs-Technologien konzentrieren und Kriterien für nachhaltige Anlagen von Wisdom Tree erfüllen. Die Gesamtkostenquote des WisdomTree Blockchain liegt bei 0,45 Prozent pro Jahr.

Pierre Debru, Leiter Quantitative Research & Multi Asset Solutions im europäischen Research von Wisdom Tree, sagt zur Auflegung des Wisdom Tree Blockchain:

„Aufgrund ihres hohen Wachstumspotenzials betrachten Anleger Investitionen in Digital Assets oder Blockchain-bezogene Vermögenswerte häufig als thematische Anlage. Dies ist ein gutes Paradigma für die Konzeption von Investitionen in diesem Bereich. Die Vielfalt der Anwendungsfälle für Blockchain wird immer deutlicher und ist unter anderem in den Bereichen Unterhaltung, Cloud-Speicher und Spiele zu sehen. Zwar war Bitcoin die erste Blockchain-basierte Währung, die geschaffen wurde, um ein revolutionäres Zahlungssystem zu schaffen, aber mittlerweile hat sich das Ökosystem weit über den 'Zahlungsbereich' hinaus entwickelt. Im Laufe der Jahre wurde die Idee der Blockchain erweitert, um Smart Contracts und die Aufzeichnung von Non-Fungible Tokens (NFTs) zu unterstützen. Für Unternehmen, die sich mit der Blockchain beschäftigen, sieht die Zukunft rosig aus – auch wenn wir uns noch in der Anfangsphase ihrer Verbreitung befinden.“