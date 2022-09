Fondsgebundene Versicherungen „ETFs sind effiziente Bausteine für die Fondspolice“

ARTIKEL-INHALT Seite 1 − Fondspolicen neuer Wachstumstreiber der Branche

Fondspolicen neuer Wachstumstreiber der Branche Seite 2 − Mehr Raum für die Kernaufgaben der Finanzberater

Die klassische Lebensversicherung, lange Zeit eines der beliebtesten Vorsorgeprodukten der Deutschen, verliert seit Jahren an Charme. Dazu hat insbesondere die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) seit der Finanzkrise 2009 beigetragen. Denn aufgrund des Niedrigzinses lassen sich mit den einstigen Lieblingen unter den Vorsorgeprodukten keine auskömmlichen Erträge mehr erwirtschaften. Die nun vorsichtig eingeleitete Zinswende der EZB wird daran kaum etwas ändern.

Immer mehr Anleger und Vermittler haben mittlerweile erkannt, dass investment-orientierte Produkte als Altersvorsorge deutlich erfolgsversprechender und ertragreicher sein können. Diese Bewegung hin zu entsprechenden fondsgebundenen Versicherungsprodukte hat sich schon in Zeiten des anhaltenden Nullzinses abgezeichnet.

Jetzt gewinnt sie an Tempo: Eine aktuelle Studie der Ratingagentur Assekurata zu Überschussbeteiligungen und Garantien hat ergeben, dass sich die klassische Lebensversicherung in einer unumkehrbaren Abwärtsspirale befindet. Sie zeigt auf, dass das ehemals beliebteste Altersvorsorgeprodukt der Deutschen nicht nur kundenseitig immer mehr an Attraktivität verliert, auch die Anbieter ziehen sich zusehends aus dem Geschäft zurück: Gerade noch 21 der teilnehmenden Versicherungsunternehmen gaben an, noch klassische Tarife im Angebot zu haben.

Fondspolicen neuer Wachstumstreiber der Branche

Stattdessen sind Fondspolicen neuer Wachstumstreiber der Branche. Genau auf diesem Fachgebiet ist noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten, weil sich zahlreiche Kunden, aber auch etliche bislang auf klassische Vorsorgeprodukte orientierte Vermittler noch nicht intensiv mit der investment-orientierten Vorsorge beschäftigt haben.

Fondspolicen sind grundsätzlich gut geeignet, um die Ausrichtung der Altersvorsorge auf den Kapitalmarkt zu erleichtern. Verfügbare Angebote bieten Anlegern vielfachen Zugang zum gleichen breiten Strategie-Spektrum wie ein Direkt-Investment in Fonds per Einmalanlage oder Sparplan. Anleger können aus einer Vielzahl von Portfolio-Profilen von defensiv bis offensiv das für sich individuell passende Angebot aussuchen oder über eine individuelle Auswahl mit ihrem Berater zusammenstellen.

Dabei hat die Fondspolice einige entscheidende Vorteile gegenüber der Direktanlage in Fonds. Zum einen bietet sie steuerliche Vorteile - sowohl in der Anspar- als auch in der Auszahlphase – und ermöglicht unentgeltliches und steuerfreies Umschichten zwischen Fonds. Zum anderen erlaubt nur der Versicherungsmantel, das Langlebigkeitsrisiko auszuschalten, indem eine lebenslange Rentenzahlung festgelegt wird.