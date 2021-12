Svetlana Kerschner 28.04.2015 Lesedauer: 1 Minute

Öko-Test untersucht Auszahlpläne Diese Finanzinstitute bieten die besten Konditionen

Ein 65-jähriger Kunde hat 50.000 Euro. Davon will er 20 oder 25 Jahre zehren. Wo er dafür die besten Angebote in Form von Bank- und Fonds-Entnahmeplänen bekommt, untersuchte die Zeitschrift Öko-Test in ihrer Mai-Ausgabe.