Academy-Aktiencheck Apple: In diesen ETFs und Fonds ist die Aktie hoch gewichtet

Die Apple Vision Pro würdest du total gerne einmal ausprobieren und bis das möglich ist, würdest du gerne in Apple zu investieren? Aber Einzelaktien sind nicht so dein Ding? Kein Problem. Apple-Aktien sind in vielen ETFs und Fonds enthalten. Wir haben uns einmal umgeschaut und zeigen dir, in welchen Produkten Apple stark vertreten ist.

Apple-Produkte in Collage: Produkte wie das iPhone, die Airpods und MacBooks haben dafür gesorgt, dass Apple zum größten Unternehmen der Welt geworden ist.

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Die Virtual-Reality-Datenbrille, Apple Vision Pro, des US-Tech-Konzerns Apple können Interessierte seit 19. Januar 2024, bisher nur in den USA, vorbestellen. Und die Brille ist trotz des hohen Preises von 3.499 US-Dollar so beliebt, dass sich Vorbesteller laut Medienberichten mehrere Wochen gedulden müssen.

Experten schätzen, dass der kalifornische Tech-Konzern 160.000 bis 180.000 Exemplare seines Virtual-Reality-Headsets direkt verkaufen konnte. Insgesamt könnten Kunden aus Expertensicht in diesem Jahr bis zu 500.000 Headsets nachfragen. Zur hauseigenen Entwicklerkonferenz im Juni hatte Apple die neue Datenbrille präsentiert. Sie soll die echte Welt per Headset mit der virtuellen verbinden.



Mitte Oktober hatte der amerikanische Tech-Konzern außerdem eine neue Version seines Apple Pencils vorgestellt. Neu ist, dass iPad-Nutzer diesen Stift über den USB-C-Anschluss des iPads koppeln und aufladen können. Außerdem ist der 95-Euro-Stift laut Angaben von Apple im Gegensatz zu den Vorgängermodellen magnetisch. Wenn er also zur Aufbewahrung magnetisch am iPad haftet, geht er automatisch in einen Ruhezustand über und schont die Batterie.

Seit dem iPhone-Event am 22. September sind außerdem die neuen iPhone-15-Pro-Modelle von Apple offiziell erhältlich. Mittlerweile hat sich zwar herausgestellt, dass die Geräte schnell überhitzen. Das hat auch Apple offiziell bestätigt. Gegenüber Forbes erklärte das Unternehmen nun aber, dass sie die Ursachen für die Überhitzung gefunden hätten. Dazu zählt vor allem ein Softwarefehler im Betriebssystem iOS 17. Ein weiteres Problem betreffe einige Updates von Drittanbieter-Apps wie Instagram und Uber, die das System beim Laden überlasten. Das Software-Update, um den Fehler zu beheben, gibt es seit Oktober.

Apple: Wie gut ist das Unternehmen als Investment?

Hat der Tech-Konzern mit der Apple Vision Pro also wirklich das neue iPhone erfunden? Ob die neue Datenbrille das Telefon in diesem Jahr beim Gesamtumsatz ablösen kann, ist schwer zu sagen. Mit einem Preis von 3.500 US-Dollar ist sie relativ teuer. Und aktuell ist das Telefon noch für mehr als die Hälfte des Umsatzes von Apple verantwortlich.

>> Mehr zu der Unternehmensentwicklung von Apple und inwiefern es ein gutes Investment ist, kannst du hier nachlesen.

Die Wertentwicklung der Apple-Aktie über drei Jahre kann sich mit 56,10 Prozent Plus sehen lassen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist mit 31,08 allerdings auch sehr hoch. Das heißt, dass die Aktie am Kapitalmarkt sehr teuer bewertet ist.

Investmentlegende Warren Buffet ist dennoch weiterhin großer Fan von Apple. Das weltweit größte Unternehmen ist mit knapp 40 Prozent seines Portfolios (Stand: Ende 2022) sein größtes Investment in ein Einzelunternehmen.

Kennzahlen zur Apple-Aktie im Überblick:

ISIN : US0378331005

: US0378331005 Marktkapitalisierung : 2.764,49 Milliarden US-Dollar

: 2.764,49 Milliarden US-Dollar Wertentwicklung 1 Jahr : 37,12 Prozent

: 37,12 Prozent Wertentwicklung 3 Jahre : 56,10 Prozent

: 56,10 Prozent Kurs-Gewinn-Verhältnis : 31,08

: 31,08 Gewinn je Aktie : 5,73 Euro

: 5,73 Euro Dividendenrendite: 0,48 Prozent

(Daten: Börse Frankfurt, Stand: 23. Januar 2024)

Die Apple-Aktie ist auch in sehr vielen Fonds und ETFs enthalten. Wenn du also an einem Apple-Investment interessiert bist, aber nicht direkt in die Einzelaktie investieren möchtest, haben wir dir hier ETFs und Fonds herausgesucht, in denen ein hoher Anteil an Apple-Aktien enthalten ist.



Neben dem US-Tech-Konzern Apple haben wir noch eine Auswahl anderer Aktienchecks mit ETFs und Fonds zusammengestellt, in denen beispielsweise Aktien der Firmen LVMH, Novo Nordisk, Nvidia, Tesla, Berkshire Hathaway und Microsoft enthalten sind.