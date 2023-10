Academy-Aktiencheck Apple: In diesen ETFs und Fonds ist die Aktie hoch gewichtet

Das neueste iPhone überzeugt dich total und du überlegst daher in Apple zu investieren? Aber Einzelaktien sind nicht so dein Ding? Kein Problem. Apple-Aktien sind in vielen ETFs und Fonds enthalten. Wir haben uns einmal umgeschaut und zeigen dir, in welchen Produkten Apple stark vertreten ist.

© Barbara Bocks, Collage mit Canva

Bei Apple passiert gerade mal wieder viel Neues; der amerikanische Tech-Konzern hat diese Woche beispielsweise eine neue Version seines Apple Pencils vorgestellt. Neu ist, dass iPad-Nutzer diesen Stift über den USB-C-Anschluss des iPads koppeln und aufladen können. Außerdem ist der 95-Euro-Stift laut Angaben von Apple im Gegensatz zu den Vorgängermodellen magnetisch. Wenn er also zur Aufbewahrung magnetisch am iPad haftet, geht er automatisch in einen Ruhezustand über und schont die Batterie.

Seit dem iPhone-Event am 22. September sind außerdem die neuen iPhone-15-Pro-Modelle von Apple offiziell erhältlich. Mittlerweile hat sich zwar herausgestellt, dass die Geräte schnell überhitzen. Das hat auch Apple kürzlich offiziell bestätigt. Gegenüber Forbes erklärte das Unternehmen nun aber, dass sie die Ursachen für die Überhitzung gefunden hätten. Dazu zählt vor allem ein Softwarefehler im Betriebssystem iOS 17. Ein weiteres Problem betreffe einige Updates von Drittanbieter-Apps wie Instagram und Uber, die das System beim Laden überlasten. Das Software-Update, um den Fehler zu beheben, gibt es seit Oktober.

Zur hauseigenen Entwicklerkonferenz im Juni hatte Apple in diesem Jahr eine wirklich große Innovation präsentiert: die neue Datenbrille, Apple Vision Pro. Die Brille soll die echte Welt per Headset mit der virtuellen verbinden. Im neuen Jahr sollen Interessierte sie kaufen können.



Apple: Wie gut ist das Unternehmen als Investment?

Doch kann dem Tech-Konzern mit der Apple Vision Pro tatsächlich der nächste große Wurf gelingen?

Ob die neue Datenbrille das iPhone im kommenden Jahr beim Gesamtumsatz ablösen kann, ist zumindest schwer zu sagen. Mit einem Preis von 3.500 US-Dollar ist sie relativ teuer. Und aktuell ist das Telefon noch für mehr als die Hälfte des Umsatzes von Apple verantwortlich.

>> Mehr zu der Unternehmensentwicklung von Apple und inwiefern es ein gutes Investment ist, kannst du hier nachlesen.

Die Wertentwicklung der Apple-Aktie über drei Jahre kann sich mit 66,09 Prozent Plus sehen lassen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist mit 28,13 allerdings auch sehr hoch. Das heißt, dass die Aktie am Kapitalmarkt sehr teuer bewertet ist.

Investmentlegende Warren Buffet ist dennoch weiterhin großer Fan von Apple. Das weltweit größte Unternehmen ist sein größtes Investment in ein Einzelunternehmen.

Kennzahlen zur Apple-Aktie im Überblick:

ISIN : US0378331005

: US0378331005 Marktkapitalisierung : 2,654 Billionen US-Dollar

: 2,654 Billionen US-Dollar Wertentwicklung 1 Jahr : 13,69 Prozent

: 13,69 Prozent Wertentwicklung 3 Jahre : 66,09 Prozent

: 66,09 Prozent Kurs-Gewinn-Verhältnis : 28,13

: 28,13 Gewinn je Aktie : 5,93 Euro

: 5,93 Euro Dividendenrendite: 0,50 Prozent

(Daten: Börse Frankfurt, Stand: 19. Oktober 2023)

Die Apple-Aktie ist auch in sehr vielen Fonds und ETFs enthalten. Wenn du also an einem Apple-Investment interessiert bist, aber nicht direkt in die Einzelaktie investieren möchtest, haben wir dir hier ETFs und Fonds herausgesucht, in denen ein hoher Anteil an Apple-Aktien enthalten ist. Klick dich durch!