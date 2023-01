Megatrends für das Portfolio Sieben Anlagetrends im Jahr 2023

1. Schutz der biologischen Vielfalt

Die Welt ist sich zunehmend bewusst, dass der Schutz der biologischen Vielfalt für unser Überleben auf der Erde genauso wichtig ist wie die Eindämmung der globalen Erwärmung. Auf dem UN-Biodiversitätsgipfel COP 15 in Montreal im Dezember 2022 unterzeichneten die Regierungen eine historische Vereinbarung, um den Verlust der biologischen Vielfalt bis 2030 zu stoppen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen neue und vorhandene Technologien genutzt werden, um nachhaltigere Praktiken in Branchen wie Landwirtschaft, Forstwirtschaft, IT, Fischerei, Grundstoffe, Immobilien, zyklische Konsumgüter und Basiskonsumgüter, Versorger und Pharma zu verankern.

Nach COP 15 dürfte der Finanzsektor zunehmend zu diesem Übergang beitragen. Die OECD schätzt, dass sich die Investitionen, die den Schutz der biologischen Vielfalt zum Ziel haben, derzeit auf weniger als 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr belaufen. Das ist erschreckend wenig, insbesondere im Vergleich zu dem, was in die Bekämpfung des Klimawandels investiert wird (632 Milliarden US-Dollar). Dieser Abstand dürfte sich ab 2023 langsam verkleinern.

2. High-Tech-Autos

Neue Technologien bringen Disruption und Chancen für fast jede Branche. Der Automobilsektor bildet da keine Ausnahme. Elektrofahrzeuge erfreuen sich wachsender Beliebtheit – nicht zuletzt durch den Anstieg der Benzinpreise. 2023 kommen viele Autoneuheiten auf den Markt, zum Beispiel auch der Pick-up-Cybertruck von Tesla. In fünf Jahren soll jedes vierte verkaufte Neufahrzeug vollelektrisch sein, prognostiziert die US-Unternehmensberatung AlixPartners. Das wiederum wird die Nachfrage nach Batterien und Halbleitern befeuern.

Automatisierung ist der andere wichtige technologische Wandel, der sich in der Automobilindustrie vollzieht. Auch wenn vollautonome Fahrzeuge immer noch größtenteils Science-Fiction sind, bieten die neuesten Modelle immer fortschrittlichere Automatisierungsfunktionen, die durch immer komplexere Software unterstützt werden. Das chinesische Unternehmen Baidu plant sogar die Einführung eines Autos mit abnehmbarem Lenkrad. Laut Goldman Sachs hat sich die durchschnittliche Länge des Softwarecodes pro Fahrzeug auf 200 Millionen Zeilen im Jahr 2020 verdoppelt und wird 2025 nach Angaben von Goldman Sachs voraussichtlich bei 650 Millionen Zeilen liegen. Das stellt eine enorme Wachstumschance für den Technologiesektor dar.

3. Edge-Computing

Der Aufstieg von 5G und Fortschritte in der KI haben eine neue Ära der Datenspeicherung eingeläutet. Edge Computing nutzt Augmented Reality und maschinelles Lernen, um Daten „am Rand“, das heißt am oder in der Nähe des Ortes zu analysieren, an dem sie erfasst werden. Zudem nutzt es die durch 5G ermöglichte superschnelle Übertragung, um diese Daten in die Cloud zu schicken. Mit 6G wird das Ganze noch schneller. Einer der Hauptvorteile eines solchen Ansatzes ist die geringe Latenz, die wiederum den Weg für die Entwicklung neuer Geräte und Anwendungen freimacht, bei denen es nur minimale Verzögerungszeiten geben darf. Landwirtschaftliche Betriebe beispielsweise setzen zunehmend auf edge-basierte Boden- und Luftsensoren zur Überwachung von Wasser und Chemikalien für optimale Ernteerträge. Edge-Technologie kann der Umwelt zugutekommen, da sie im Vergleich zur Verarbeitung von Daten in der Cloud einen geringeren CO 2 -Fußabdruck hat. Außerdem sind damit neue Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit verbunden, was die Nachfrage nach Lösungen für deren Bewältigung ankurbelt.

4. Kreislaufwirtschaft

Von Metallen und fossilen Brennstoffen bis hin zu Tieren und Nutzpflanzen – wir brauchen innerhalb von nur acht Monaten das Ressourcenbudget der Natur für das ganze Jahr auf und das ist auf lange Sicht alles andere als nachhaltig. Die Lösung ist, das Beste aus dem zu machen, was wir haben, und dafür zu sorgen, dass es so lange wie möglich hält. Das Konzept der Kreislaufwirtschaft beschreibt eine ideale Welt ohne Abfall – einen Kreislauf, in dem Ressourcen so lange wie möglich genutzt und wiederverwendet werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Produkten, die langlebig sind und sich leicht zerlegen, reparieren, aufbereiten und wieder zusammenbauen lassen, um daraus andere Produkte herzustellen. Der Ansatz sieht auch eine stärkere Nutzung organischer Materialien (wie Holz im Bausektor) vor, die Teil eines natürlichen Kreislaufs sind.

Zirkuläres Design kann sowohl auf Konsumgüter als auch auf die Industrie angewendet werden, und es stellt eine enorme Chance dar – laut der Managementberatung Accenture könnte die Kreislaufwirtschaft bis zu 4,5 Billionen US-Dollar zusätzliche Wirtschaftsleistung bringen. Dieser Ansatz wird zunehmend von der öffentlichen Hand unterstützt. Die Kreislaufwirtschaft ist ein zentraler Bestandteil des European Green Deal, einer Initiative, die für 2023 unter anderem einen Rechtsrahmen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen und Maßnahmen zur Verringerung der Auswirkungen der Mikroplastikverschmutzung auf die Umwelt anstrebt.

5. Arzneimittelforschung

Die Entwicklung von Arzneimitteln dauert bekanntermaßen lange und ist kostspielig – und die Erfolgschancen sind gering. Aber das dürfte sich dank Fortschritten im Bereich Computing ändern. Eine der spannendsten Entwicklungen der jüngeren Zeit im Gesundheitswesen ist DeepMind, die KI-Sparte von Alphabet. Dem Team ist es gelungen, eine Technologie zu entwickeln, mit der die Form jedes beliebigen Proteins im menschlichen Körper vorhergesagt werden kann. Dieser Durchbruch könnte den Weg für eine viel schnellere, günstigere und effizientere Arzneimittelforschung ebnen – daran arbeiten Alphabet und andere Unternehmen gerade. Laut Morgan Stanley könnte der Markt in den nächsten zehn Jahren einen Wert von rund 50 Milliarden US-Dollar haben.

6. Bekämpfung von Fettleibigkeit

Fettleibigkeit hat sich der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge weltweit seit 1975 verdreifacht – rund 3 Millionen Todesfälle pro Jahr gehen auf diese Krankheit zurück. Covid-19 hat uns vor Augen geführt, dass Übergewicht die Menschen anfällig für andere Krankheiten machen kann. Regierungen wie auch Bürger sind immer mehr gewillt, das Problem anzugehen – und das geht mit der Entwicklung neuer Behandlungen einher. Ein potenziell vielversprechendes neues Medikament zur Gewichtsreduktion wurde kürzlich in den USA zugelassen, ein weiteres wird voraussichtlich 2023 grünes Licht bekommen. Laut Morgan Stanley könnte der globale Markt für Adipositas-Behandlungen bis 2030 auf 54 Milliarden US-Dollar ansteigen, von gerade mal 2,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Die Versicherer sind auch zunehmend bereit, die Kosten für Adipositas-Behandlungen zu übernehmen. Aber selbst wenn die Kosten nicht übernommen werden, können sich die Menschen damit arrangieren, diese Behandlung aus eigener Tasche zu bezahlen.

7. Lebenslanges Lernen

Der demografische und technologische Wandel hat die Gesellschaft grundlegend verändert. Mit der Folge, dass Lernen nicht mehr an die Schule gebunden ist. Immer mehr Länder setzen auf lebenslanges Lernen, um den Herausforderungen, die die längere Lebenserwartung mit sich bringt, gerecht zu werden. Die Pandemie hat viele Menschen dazu veranlasst, ihr Leben und ihren Job zu überdenken. Der Arbeitskräftemangel in einigen Branchen hat neue Einstiegschancen eröffnet. Gleichzeitig konnten sich die Menschen durch die verbesserte Work-Life-Balance – das Homeoffice spart viel Pendelzeit – neuen Hobbys zuwenden. Die wachsende Akzeptanz des Online-Learning hat das Lernen zugänglicher gemacht. Es überrascht nicht, dass das Jahr 2023 zum „Europäischen Jahr der Kompetenzen“ erklärt wurde, mit zusätzlichen Investitionen in Ausbildung und dem Ziel, mehr Frauen in die Wissenschaft und Technologie zu bringen.

