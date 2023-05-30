Politikwissenschaftler Xuewu Gu
Droht der Bruch mit China?
Die Lieferengpässe in der Corona-Krise haben gezeigt, wie riskant die wirtschaftliche Abhängigkeit von China für den Westen ist. Wo früher unternehmerische Entscheidungen fielen, rücken zunehmend geopolitische Überlegungen in den Vordergrund. Was bedeutet das für die Beziehungen mit dem Reich der Mitte?
Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping will die Volksrepublik wieder an die Weltspitze führen. Darauf lassen seine Äußerungen bei Parteitagen der Kommunistischen Partei schließen. China soll eine geopolitische, wirtschaftliche und technologische Führungsrolle einnehmen.