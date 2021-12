DKM 2013: Die Bilder vom 2. Tag

Von den prominenten Rednern eröffnet der ehemalige Bundesaußenminister Joschka Fischer die Speaker’s Corner am zweiten Tag. Im Laufe des Tages wird dort auch Dirk Müller, bekannt als Mr. Dax, seinen Vortrag „Showdown – Europa am Scheideweg“ halten und Sportredakteur Rainer Holzschuh vor der Zeitschrift "Kicker" Dietmar Hopp, den SAP-Mitbegründer und Fußballmäzen vom Bundesligisten TSG Hoffenheim interviewen. Auch findet in der Speaker’s Corner die Verleihung des Jungmakler Awards 2013 statt.Vollgestopft ist der Tag 2 der DKM: In 27 Workshops oder 7 Kongressen können sich die Messebesucher über Trends der Versicherungs- und Beratungsbranche informieren. Premieren feiern am zweiten Messetag die Kongresse zu Schadenmanagement und Weiterbildung. >>Zur Bilderstrecke