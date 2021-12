DKM 2015 Digitales Marketing in der Assekuranz: Zwischen Neuland und Perspektive

Auch in der Versicherungs- und Finanzbranche gewinnt die Digitalisierung an Bedeutung. Pools, Vertriebe, Gesellschaften und auch Vermittler stellen sich immer intensiver den neuen Herausforderungen zu Kundengewinnung, Service und Vertrieb. Doch auch der Vertrieb von morgen kann auf Menschen nicht verzichten. Deshalb stellt die Digitalisierung keinen Kontrapunkt, sondern eine wertvolle Ergänzung des Präsenzvertriebs dar.„Bei der Gestaltung des diesjährigen Programms haben wir uns besonders darauf konzentriert, anschauliche Erfolgsbeispiele für den Einsatz von digitalem Marketing in der Finanzwirtschaft vorzustellen. Oder kurz: Wir zeigen Online-Marketing aus der Praxis für die Praxis“, erklärt Rainer Demski, Geschäftsführer von Social Markets.Das Programm richtet sich an Verantwortliche in Marketing und Vertrieb sowie an Einzelunternehmer im Versicherungs- und Finanzvertrieb. In einer Podiumsdiskussion werden sich Tobias Haff, Geschäftsführer von Procheck24, Martin Eberhard, Leiter Marketing und Investmentmakler von Fondskonzept, Hans Steup, Gründer von versicherungskarrieren.de und Konrad Schmidt, Geschäftsführer der bbg Betriebsberatung, den neuesten Themen um die Digitalisierung in der Versicherungs- und Finanzbranche widmen.Birk Bruckhoff, Marketingmanager New Media BIG Direkt Gesund, erläutert in seinem Vortrag neue Wege in der digitalen Krankenversicherungsberatung. In einem weiteren Workshop gewähren Bernd Schmitz und Karsten Esser von Versicherungscheck24 Einblicke in die effiziente Gewinnung und Verwertung von Internet-Leads. Welchen Wettbewerbsfaktor Online-Bewerbungen haben, klärt Remo Fyda, Geschäftsführer von Provenexpert.com.Sven Sahlberg, Direktor Business Development von Now Interact, zeigt an Praxisbeispielen aus der internationalen Assekuranz, wie Predictive Intelligence die Optimierung zwischen Webseite und Kundenservice revolutionieren kann. Weiterhin bringt Armin Molla, Geschäftsführer von Erste Digital, den mobilen Versicherungsvertrieb als neuen Vertriebskanal für Makler in der Annex- und Nischenversicherung am Beispiel der App „Virado“ näher.10:00 – 11:00 Uhr:, Referent: Remo Fyda, Provenexpert.com11:30 – 12:30 Uhr:, Referent: Rainer Demski, Social Markets13:00 – 14:00 Uhr:, Referent: Armin Molla, Erste Digital14:00 – 15:00 Uhr:, Referenten: Alexander Gocke, Birk Bruckhoff, BIG Direkt Gesund15:30 – 16:30 Uhr:, Referent: Sven Sahlberg, Now Interact10:00 – 10:45 Uhr:, Referent: Rainer Demski, Social Markets10:30 – 11:30 Uhr:, Referent: Karsten Esser, Versicherungscheck2411:00 – 11:45 Uhr:, Teilnehmer: Tobias Haff, Procheck24, Martin Eberhard, Fondskonzept, Hans Steup, Versicherungskarrieren.de, Konrad Schmidt, bbg Betriebsberatung, Moderation: Rainer Demski, Social Markets11:30 – 12:30 Uhr:, Referent: Armin Molla, Erste Digital12:00 – 12:45 Uhr:, Referent: Remo Fyda, Provenexpert.com13:00 – 13:45 Uhr:, Referent: Birk Bruckhoff, BIG Direkt Gesund14:00 – 14:45 Uhr:, Referent: Sven Sahlberg, Now Interact15:00 – 15:45 Uhr: