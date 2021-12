Karen Schmidt 25.01.2008 Lesedauer: 1 Minute

Ehemaliger Cash-Life-Chef jetzt bei Policy Plus

Stefan Kleine-Depenbrock ist mit sofortiger Wirkung zum „Non-Executive Director“ des britischen Policenanbieters Policy Plus bestellt worden. In der Funktion eines Direktors ohne eigenen Geschäftsbereich soll der 40-Jährige das Deutschlandgeschäft des Unternehmens vorantreiben. Die Angelsachsen verkaufen gebrauchte britische Kapitallebensversicherungen an deutsche institutionelle Anleger.