Glows Gedanken: ETF-Anleger können anhand von Spreads Kosten vergleichen

Da alle Spreads für jeden Basiswert mit Hilfe der Berechnung eines relativen Spreads (prozentualer Unterschied zwischen Brief und Geldkurs) vergleichbar gemacht werden können, können die Market Maker diese nicht beliebig erhöhen. Sonst würden die Investoren ihre Transaktionen über einen günstigeren Anbieter abwickeln. In einem von Transaktionskosten geprägten Wettbewerbsumfeld wird der Spread gelegentlich auch als Marketinginstrument eingesetzt, um so das verwaltete Vermögen zu steigern. Da der Spread aber neben dem Gewinn für den Market Maker auch echte Kosten enthält, müssen diese von einer anderen Stelle gezahlt werden. Da es sich bei solchen Marketingaktionen nicht um ein nachhaltiges Geschäftsmodell handelt, sollten sich Investoren genau überlegen ob sie ein solches Angebot nutzen. Zwar erzielen sie so bei dem Einkauf des Fonds einen Vorteil, allerdings könnte es aber sein, dass sie in Zukunft über die Managementgebühr oder bei dem Verkauf des Fonds Nachteile in Kauf nehmen müssen.Ein weiteres Instrument, um die Spreads zu begrenzen sind die sogenannten Maximal-Spreads, die viele Börsen zum Schutz der Anleger eingeführt haben. Wie die Spreads als solches, sind auch die Maximal-Spreads sowohl von der Art des Basiswertes, wie von dessen Handelszeiten abhängig. Zudem sind die sogenannten Authorised Participants beziehungsweise Designated Sponsors dazu verpflichtet, fortlaufend verbindliche Kauf- Verkaufspreise für ein bestimmtes Mindestvolumen zu stellen, um so eine Mindestliquidität zu einem maximalen Spread garantieren zu können.