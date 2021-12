Höhere Kosten, kaum Mehrwert Flossbach von Storch: ETFs bedrohen Index-Schmuser

ETFs sind derzeit bei Anlegern besonders beliebt. Im vergangenen Jahr seien weltweit 379,5 Milliarden US-Dollar in ETFs geflossen, schreiben Bert Flossbach und Kurt von Storch, Chefs und Gründer der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch in ihrem Jahresbericht. Das gesamte Volumen betrage mittlerweile 3.505 Milliarden Dollar, davon seien 2.738 Milliarden in Aktien-ETFs investiert, wovon allein 1.639 Milliarden auf US-Aktien-ETFs entfallen. Damit machen ETFs nach Angaben der Kölner Vermögensverwalter in den USA bereits 20 Prozent des Volumens aller US-Aktienfonds aus.

Anleger zogen 207 Milliarden Dollar aus aktiven Fonds ab

Aktiv gemangte Fonds mussten hingegen im vergangenen Jahr bis November Abflüsse in Höhe von 207 Milliarden Dollar verbuchen.