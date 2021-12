Industrieversicherer der Allianz AGCS schafft neue Vorstandsstelle

Alexander Mack (55), der aktuell als Global Head of Claims für die AGCS in München tätig ist, übernimmt die Verantwortung für die gesamten Schadenservices der AGCS weltweit und über alle Sparten hinweg.Axel Theis, Vorstandsvorsitzender der AGCS, erklärte die Hintergründe für die Entscheidung so: „Der Schadenservice ist eine der Kernkompetenzen der AGCS. Das sollte sich auch unmittelbar in der Zusammensetzung des Vorstands widerspiegeln.“Mack hatte an der Universität Köln Jura studiert, ehe er 1987 in die Gerling Versicherungsgesellschaft eintrat. Im Jahr 2007 wechselte er zur AGCS und wurde 2013 zum Global Head of Claims ernannt.