Investmentfonds-Trends 2020 „Nachhaltigkeit ist irgendwann kein Thema mehr”

So einig war sich die Fondsbranche nur selten. In jeder Antwort, die DAS INVESTMENT von rund 40 Vertriebschefs auf seine Frage nach den großen Fondstrends 2020 erhielt, tauchte mindestens einmal – meist aber häufiger - der Begriff Nachhaltigkeit auf. Das dürfte nicht zuletzt der Regulierung geschuldet sein. Das EU-Gesetzespaket zur Förderung eines nachhaltigen Finanzsystems (EU Taxonomie) ist auf dem Weg; die Finanzmarktrichtlinie Mifid II soll in den kommenden Jahren diesbezüglich überarbeitet und erweitert werden. Bald werden Anlageberater ihre Kunden fragen müssen, ob das Thema Nachhaltigkeit für sie wichtig ist.

Davon profitieren sogenannten ESG-Fonds, die neben ökonomischen auch ökologische, soziale und ethische Aspekte berücksichtigen. Auch Themenfonds, die sich auf Megatrends wie demografischer Wandel, Infrastruktur, Wasserversorgung und ähnliches konzentrieren, werden 2020 zu den Bestsellern gehören.

Weitere Trends: Mischfonds und Fonds-Vermögensverwaltungen sowie Dividendenfonds. Als besonders aussichtsreiche Anlageklassen nennen die befragten Experten Schwellenmarkt-Aktien und –Rentenpapiere sowie Europa- und US-Aktien.

Von Aberdeen bis Wisdom Tree: Dass so viele Gesellschaften an unserer Umfrage teilnehmen werden, haben auch wir nicht erwartet. Wir wollen Ihnen die einzelnen Kommentare nicht vorenthalten. Da es aber aufgrund der Menge an Antworten schwierig wäre, diese in einem einzigen Artikel unterzubringen, stellen wir Ihnen die Statements in einer mehrteiligen Bildstrecke vor. Die Reihenfolge richtet sich nach dem Alphabet und stellt keinerlei Wertung seitens der Redaktion dar.