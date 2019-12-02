Jakob Augstein im Interview
„Ich glaube an Aktien“
Journalist und Verleger Jakob Augstein spricht im Interview mit dem Deutschen Derivate Verband über die politischen Verhältnisse in Deutschland und seine Einstellung zur Altersvorsorge.
Herr Augstein, wie würden Sie den Zustand der Großen Koalition aktuell beschreiben?
Jakob Augstein: Diese Koalition hat sich überlebt. In einer Zeit, in der Gestaltung nötig wäre, gibt es nur Verwaltung – und zwar schlechte. Angela Merkel hat den rechtzeitigen Abschied verpasst, und die SPD ist der lebende Tote der deutschen Politik.