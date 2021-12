Mit und ohne Gold Scalable erweitert Angebot um ESG-Anlagestrategien

Scalable Capital bietet zwei weitere ETF-Portfolios mit ESG-Fokus an: Anleger des digitalen Vermögensverwalters können ab sofort zusätzlich auf die Anlagestrategien „ETF-Vermögensverwaltung Nachhaltig“ und „ETF-Vermögensverwaltung Nachhaltig – Mit Gold“ zugreifen. Beim Zusammenstellen der Portfolios setzt Scalable ETFs mit Nachhaltigkeitsprofil (ESG) ein, wenn diese die Auswahlkriterien erfüllen. Dabei kommen sowohl Fonds zum Einsatz, die mit Ausschlusskriterien arbeiten, als auch ETF-Produkte, die einen Best-Class-Ansatz verfolgen. Für die finale Auswahl ist zudem entscheidend, dass die ETFs trotz Ausschlüssen ausreichend breit diversifiziert sein. Zudem sollten die Kosten möglichst niedrig sein.Welche Fonds Scalable in der nachhaltigen ETF-Vermögensverwaltung einsetzt, zeigt diese Aufstellung.

Anleger können bei Abschluss die Aktienquote frei wählen: Verfügbar sind Portfolios mit Aktienquoten von null bis 100 Prozent in Zehnerschritten. Eine Anlage in ein Portfolio ausschließlich mit Unternehmens- und Staatsanleihen ist ebenso möglich wie das Investieren in ein reines Aktienportfolio. Die „ETF-Vermögensverwaltung Nachhaltig – Mit Gold“ enthält zusätzlich Gold und Rohstoffe als Beimischung, um eine breitere Streuung und Inflationsschutz zu gewährleisten. Konkret zum Einsatz kommt den Angaben zufolge ein Rohstoff-ETF, der nicht in landwirtschaftliche Erzeugnisse investiert. Die Goldanlage bilden Scalable über eine börsengehandelte Schuldverschreibung ab, eine sogenannte Exchange-Traded Commodity (ETC), die mit physischem Gold hinterlegt ist. Bei der „ETF-Vermögensverwaltung Nachhaltig“ verzichtet der Anleger auf Rohstoffe.