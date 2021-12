Multi-Risk-Versicherung Janitos verbessert Multi-Rente

Der neue Tarif besteht aus den Produktlinien „Balance“ und „Best Selection“. Balance bietet einen verbesserten Grundfähigkeitsschutz sowie zwölf Monatsrenten bei Krebserkrankungen ab Stadium II.Mit der Produktlinie Best Selection erhalten Kunden eine verlängerte Leistung bei Krebserkrankungen bis maximal 60 Monatsrenten sowie Kapitalsofortleistungen. In beiden Tarifen fällt bei Invalidität durch Unfall die Mitwirkungsanrechnung weg, Eigenbewegungen sind künftig eingeschlossen.Außerdem werden die Fristen für den Eintritt und die Feststellung der Invalidität verlängert und eine Schadenmeldung ist ohne Nachteile für den Versicherungsnehmer bis zu zwölf Monate nach dem Leistungsfall möglich.Bei der Multi-Rente für Kinder können Eltern zusätzlich eine Kapitalsofortleistung in Höhe von zwölf Monatsrenten einschließen. Diese wird bei Eintritt des Versicherungsfalls ausbezahlt, ebenso wie im Falle einer schweren Operation.