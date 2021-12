Redaktion 31.01.2017 Lesedauer: 2 Minuten

My-Folio-Familie Standard Life mit 5 neuen Multi-Manager-Fonds

Standard Life Deutschland erweitert das Angebot an gemanagten, risikobasierten Portfolien in seinen beiden fondsgebundenen Rentenversicherungen „Maxxellence Invest“ und „ParkAllee“. Ab sofort ist in Deutschland und Österreich eine dritte Gattung der My-Folio-Familie verfügbar.