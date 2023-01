Produktnews der Woche Diese Fonds sind neu am Markt

Amundi startet Anleihe-ETF

Amundi lanciert den Amundi Eur Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB (ISIN: LU1829219127; laufende Kosten: 0,14 Prozent per annum). Der ETF geht aus dem Lyxor ESG Euro Corporate Bond hervor, dem Amundi im Januar den Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index zugrunde legte. Der Index besteht aus in Euro denominierten Investment-Grade-Unternehmensanleihen.

Xtrackers bringt folgende ETFs auf den Markt:

Name ISIN Börse Kosten p.a. in % Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy IE000Y6ZXZ48 Xetra, SIX, LSE 0,35 Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities IE000V0GDVU7 Xetra, SIX, LSE 0,35 Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure IE0005E47AH7 Xetra, SIX, LSE 0,35 Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable & Clean Energy IE000JZYIUN0 Ende Januar/Anfang Februar (geplant) 0,35 Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation IE0007WJ6B10 Ende Januar/Anfang Februar (geplant) 0,35 Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health IE00036F4K40 Ende Januar/Anfang Februar (geplant) 0,35 Xtrackers MSCI Global SDGs IE000PSF3A70 Ende Januar/Anfang Februar (geplant) 0,35

Die Xtrackers MSCI Global SDG ETFs sind an folgende Ziele der Vereinten Nationen angelehnt:

Nachhaltig Produzieren und Konsumieren (Sustainable Development Goal 12, kurz: SDG 12),

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11),

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7),

Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen (SDG 6) und

Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3).

Die ETFs bestehen aus Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und hoher

Marktkapitalisierung aus 23 entwickelten und 24 Schwellenmärkten. Mutterindex ist der MSCI ACWI Investable Market. Unternehmen, deren Umsatz zu mindestens 50 Prozent die Ziele der Vereinten Nationen unterstützen, wählt der Anbieter für die ETFs aus. Unternehmen, die Umsatzgrenzen im Zusammenhang mit Kohle, Tabak und konventionellen Waffen überschreiten oder gegen ein Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen verstoßen, schließt der Anbieter aus den ETFs aus.

Invesco lanciert Mischfonds

Invesco bringt den Invesco Sustainable Global Income auf den Markt. Die Anlagegesellschaft stuft den Fonds nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung ein. Fondsmanager sind Alexandra Ivanova, Edward Craven und Stephen Anness. Das Trio investiert in Unternehmens- und Staatsanleihen und internationale Aktien mit starkem Klimaprofil.

Ivanova sagt über den Invesco Sustainable Global Income: „Bei diesem Fonds handelt es sich nicht um einen Green-Bond- oder Low-Carbon-Fonds. Der Fonds investiert auf Grundlage einer sehr aktiven Aktien- und Wertpapierauswahl in Unternehmen. Unser Ziel ist es, Kapital für Unternehmen bereitzustellen, die positive Veränderungen vorantreiben können. Mithilfe umfassender Makro- und Kreditanalysen identifizieren wir Unternehmen, die sich in Bezug auf ihr Klimaprofil positiv von branchengleichen Wettbewerbern abheben.“