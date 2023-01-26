Produktnews der Woche Diese Fonds sind neu am Markt
Amundi startet Anleihe-ETF
Amundi lanciert den Amundi Eur Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB (ISIN: LU1829219127; laufende Kosten: 0,14 Prozent per annum). Der ETF geht aus dem Lyxor ESG Euro Corporate Bond hervor, dem Amundi im Januar den Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index zugrunde legte. Der Index besteht aus in Euro denominierten Investment-Grade-Unternehmensanleihen.
Xtrackers bringt folgende ETFs auf den Markt:
|Name
|ISIN
|Börse
|Kosten p.a. in %
|Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy
|IE000Y6ZXZ48
|Xetra, SIX, LSE
|0,35
|Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities
|IE000V0GDVU7
|Xetra, SIX, LSE
|0,35
|Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure
|IE0005E47AH7
|Xetra, SIX, LSE
|0,35
|Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable & Clean Energy
|IE000JZYIUN0
|Ende Januar/Anfang Februar (geplant)
|0,35
|Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation
|IE0007WJ6B10
|Ende Januar/Anfang Februar (geplant)
|0,35
|Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health
|IE00036F4K40
|Ende Januar/Anfang Februar (geplant)
|0,35
|Xtrackers MSCI Global SDGs
|IE000PSF3A70
|Ende Januar/Anfang Februar (geplant)
|0,35
Die Xtrackers MSCI Global SDG ETFs sind an folgende Ziele der Vereinten Nationen angelehnt:
- Nachhaltig Produzieren und Konsumieren (Sustainable Development Goal 12, kurz: SDG 12),
- Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11),
- Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),
- Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7),
- Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen (SDG 6) und
- Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3).
Die ETFs bestehen aus Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und hoher
Marktkapitalisierung aus 23 entwickelten und 24 Schwellenmärkten. Mutterindex ist der MSCI ACWI Investable Market. Unternehmen, deren Umsatz zu mindestens 50 Prozent die Ziele der Vereinten Nationen unterstützen, wählt der Anbieter für die ETFs aus. Unternehmen, die Umsatzgrenzen im Zusammenhang mit Kohle, Tabak und konventionellen Waffen überschreiten oder gegen ein Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen verstoßen, schließt der Anbieter aus den ETFs aus.
Invesco lanciert Mischfonds
Invesco bringt den Invesco Sustainable Global Income auf den Markt. Die Anlagegesellschaft stuft den Fonds nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung ein. Fondsmanager sind Alexandra Ivanova, Edward Craven und Stephen Anness. Das Trio investiert in Unternehmens- und Staatsanleihen und internationale Aktien mit starkem Klimaprofil.
Ivanova sagt über den Invesco Sustainable Global Income: „Bei diesem Fonds handelt es sich nicht um einen Green-Bond- oder Low-Carbon-Fonds. Der Fonds investiert auf Grundlage einer sehr aktiven Aktien- und Wertpapierauswahl in Unternehmen. Unser Ziel ist es, Kapital für Unternehmen bereitzustellen, die positive Veränderungen vorantreiben können. Mithilfe umfassender Makro- und Kreditanalysen identifizieren wir Unternehmen, die sich in Bezug auf ihr Klimaprofil positiv von branchengleichen Wettbewerbern abheben.“