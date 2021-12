Neuzugang bei der Gothaer-Tochter Janitos bekommt neuen Vorstand

Markus Lichtinghagen (48) wird zum 1. August neues Vorstandsmitglied der Janitos Versicherung. Der 48-Jährige verstärkt damit das Vorstandsteam um Wolfgang Bach (55) und Peter Schneider (54), wobei Vorstandssprecher Schneider zum 1. Oktober 2014 in den Aufsichtsrat des Unternehmens wechseln wird.Markus Lichtinghagen blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche zurück. Nach seinem BWL-Studium mit Schwerpunkt Finanzierung und Versicherungswissenschaft in Köln startete er seine Karriere bei der Colonia Versicherung und leitete dann verschiedene Bereiche und Tochterunternehmen in der Axa Gruppe, unter anderem den Vertrieb bei Axa Corporate Solutions.Beiden Änderungen muss die Bafin noch zustimmen.