Pflegestärkungsgesetz 10 Tipps für die häusliche Pflege von Angehörigen

Die 80-Jährige pflegt zuhause ihren 83-jährigen Ehemann, Pflegegrad fünf. Er wollte einfach nicht mehr im Pflegeheim sein, in das er zunächst zur Kurzzeitpflege eingewiesen war und dann über einen Zeitraum von einigen Monaten blieb. Was dies für die „treusorgende Ehefrau“ bedeutet, übersteigt das, was ein alter Mensch zu leisten vermag.

Eines Tages verständigt sie ihren Arzt, weil es einfach nicht mehr geht. Sie wird in die Klinik transportiert und er ins Pflegeheim. Wenig später verstirbt sie an multiplen Organversagen - während er auf sein Gretchen wartet und nicht weiß, warum sie nicht bei ihm am Bett sitzt.

Mit dem Pflegestärkungsgesetz gibt es neue Unterstützungen für den Alltag