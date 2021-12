„Schamottaffen mit Lackanzügen“ Fiese Fanpost: Die schrägsten Sprüche über Versicherungsvermittler

Unter dem Hashtag #VertreterHater lässt der GDV Versicherungsvermittler die blödesten Sprüche, die sie jemals per Brief oder E-Mail bekommen haben, vorlesen und kommentieren. Schauen Sie die Videos an und sammeln Sie neue Erkenntnisse über die Ehe, über neue Tierarten mit extravagantem Kleidungsstil und über andere Vorkommnisse in den deutschen „Drechsläden“.