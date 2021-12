Redaktion 09.05.2019

Stelldichein für Finanzplaner und Private Banker Das 6. Finanzplaner Forum Österreich in Bildern

Am 6. und 7. Mai fand in Wien das Finanzplaner Forum Österreich zum 6. Mal statt. Rund 300 Finanzprofis folgten der Einladung von Otto Lucius und Guido Küsters, um sich über aktuelle Themen wie Nachhaltigkeit oder Blockchain zu informieren und Networking zu betreiben. Die Veranstaltung in Bildern.