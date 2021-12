Top 10 Bei diesen Versicherern sind die Mitarbeiter am glücklichsten

Auf „Kununu“ können Arbeitnehmer ihren Arbeitgeber anonym online nach Wohlfühlkriterien wie Kollegenzusammenhalt oder Kommunikation und nach Karrierefaktoren wie Gehalt und Weiterbildung bewerten und so Empfehlungen für potenzielle Bewerber abgeben.



Die Mitarbeiter der LVM sind mit ihrem Arbeitgeber am zufriedensten. Das ergab eine Auswertung, die die Arbeitgeber-Bewertungsplattform „Kununu“ im Auftrag von cash-online für die Versicherungsbranche vorgenommen hat. Positiv hoben die LVM-Mitarbeiter demnach vor allem die Arbeitsatmosphäre innerhalb des Münsteraner Versicherungsunternehmens hervor.Auf Platz 2 des Rankings landete die VGH, an der den Mitarbeitern vor allem das Sozialbewusstsein und der Umgang mit älteren Kollegen gefällt. Platz 3 ging an die Huk Coburg, die vor allem mit guten Arbeitsbedingungen und Gleichberechtigung bei ihren Mitarbeitern punktet.Die Techniker Krankenkasse – Platz 4 – erhielt sehr gute Bewertungen in puncto Gehalt und Sozialleistungen. Die R+V Versicherung auf Platz 5 wurde wie die VGH für den positiven Umgang mit älteren Kollegen gelobt.