BVI-Analyse Trotz Kursverlusten: Anleger setzen vermehrt auf nachhaltige Fonds

Das vergangene Jahr war kein einfaches für Investoren. Dennoch zeigen Zahlen des BVI, dass Anleger vermehrt auf nachhaltige Fonds setzten. Auch in Sachen Wertentwicklung konnten die grünen Investments konventionelle Produkte schlagen.

Windräder hinter einer Braunkohleanlage: Anleger setzen unter anderem auf nachhaltige Fonds, um den Weg zu einer grüneren Wirtschaft zu ebnen.

Obwohl das wirtschaftliche Umfeld 2022 schwierig war, legte das verwaltete Vermögen von Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen gemäß der EU-Offenlegungsverordnung deutlich zu. Im Vergleich zum vergangenen Jahr konnten ESG-Produkte 12 Prozent mehr an Zuflüssen verzeichnen und kamen somit auf ein Volumen von 739 Milliarden Euro. Das zeigt eine Analyse des Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI).

Der Löwenanteil ging dabei an nachhaltige Publikumsfonds, die damit auf ein Volumen von über 600 Milliarden Euro kamen. Damit entfallen 47 Prozent des gesamten Publikumsfondsvermögens auf Artikel-8- und Artikel-9-Produkte. Zum Vergleich: Bei Einführung der Offenlegungsverordnung im März 2021 waren es nur 25 Prozent.

So viel Vermögen steckt in Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. © BVI

Fondsgesellschaften stuften 20 Prozent der Artikel-9-Fonds zurück

Die Unsicherheiten in Sachen Nachhaltigkeitskriterien sorgte für eine Reihe von Umklassifizierungen. Im zweiten Halbjahr 2022 haben Fondsgesellschaften über 20 Prozent der vormals als Artikel-9-Fonds klassifizierten Produkte zurückgestuft. Gleichzeitig nahmen die Investmentgesellschaften bei jedem zehnten zuvor als nicht nachhaltig klassifizierten Fonds Nachhaltigkeitsmerkmale auf. Dadurch sind nun nach Zahlen des BVI rund 6.000 Publikumsfonds beziehungsweise Anteilscheinklassen mit ESG-Kriterien verfügbar.

Im Jahr 2022 lag das Neugeschäft bei über 5 Milliarden Euro, besonders im vergangenen Quartal griffen Anleger zu. Aus Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale flossen im Jahresverlauf dagegen rund 9 Milliarden Euro ab.

Nachhaltige Fonds schlagen konventionelle Produkte

Die Kombination aus Ukraine-Krieg, hoher Inflation und Zinserhöhungen sowie wirtschaftlicher Unsicherheit hat für Turbulenzen bei Aktien- und Anleihekursen gesorgt. Publikumsfonds verloren über alle Anlageklassen hinweg rund 11 Prozent an Wert. Produkte mit Nachhaltigkeitsmerkmalen schnitten mit einem Verlust von 10 Prozent etwas besser ab als konventionelle Fonds, die ein Minus von 13 Prozent hinnehmen mussten.

Die durchschnittliche Wertentwicklung von Publikumsfonds nach Anlageklassen. © BVI

Laut der BVI-Analysten lag das vor allem an der unterschiedlichen Bedeutung der verschiedenen Anlageklassen. Die besonders stark von Kursverlusten betroffenen Aktienfonds machen bei nachhaltigen Fonds nur rund ein Drittel der Bestände aus, bei konventionellen Fonds ist es etwa die Hälfte. Innerhalb der jeweiligen Anlageklasse sei der Unterschied der Wertentwicklung von Produkten mit und ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen kaum erkennbar gewesen.