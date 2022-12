Immobilienexperte gibt Ausblick „Investoren sollten 2023 nicht auf sinkende Immobilienpreise setzen“

Viele Marktteilnehmer meinen, sie vorhersehen zu können: die große Immobilienkrise nach über zehn Jahren. Teilweise wird gar von einem Tal der Tränen gesprochen, welches privaten Immobilieninvestoren nächstes Jahr blühen würde. Doch vertreten Untergangsapologeten, wohl kaum die Meinung aller aktiven Käufer und Verkäufer. Derzeit teilt sich der Markt weitgehendst in A-, B- und C-Städte:

A-Städte: In diese Kategorie gehört der Kreis absoluter Topstädte wie Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt (Main), Stuttgart, Düsseldorf. Dort können heute immer noch die teuersten Objekte lauern – allerdings auch mit den schlechtesten Mietrenditen.

Dabei handelt es sich um eine Kategorie zwischen den Topmetropolen und Kleinstädten – diese Standorte, in der Regel ab 200.000 Einwohner, standen jahrelang im Schatten der beiden Extreme. Heute bieten sie gefragte Investitionsstandorte für Immobilienkäufer, beispielsweise Kiel, Bremen, Leipzig, Leverkusen, Krefeld, Mönchengladbach. C-Städte: Diese Kommunen, meist unter 50.000 Einwohner, profitieren von ihrer geografischen Nähe zu den Topmetropolen und haben endgültig aufgehört, eine No-Go-Area für Immobilieninvestoren zu sein. Auch als Einzugsgebiete in der Nähe von B-Städten ziehen sie interessierte Käufer an.



B- und C-Städte, mehrerer Bundesländer, erfuhren 2022 bereits einen kräftigen Anstieg der Nettokaltmieten zwischen 8 und 9 Prozent. Ein Beleg also dafür, dass es gegenwärtig echte Goldgruben am Immobilienmarkt zu finden gibt. Das wirtschaftliche Potenzial bleibt zudem weiter wettbewerbsfähig und die Mieternachfrage durch prognostiziert hohe Migrationszahlen ungebrochen. Daneben besteht in den meisten B- und C-Kommunen ein hoher Nachholbedarf bei der Miethöhe gegenüber den Top-Metropolen. Investoren sollten daher nächstes Jahr auf vermeintlich unattraktivere Regionen setzen und keinesfalls auf sinkende Preise spekulieren.

Politik treibt Kosten – aber wirklich überall?

Viele Marktfaktoren führen dazu, dass das Angebot nach bezahlbarem Wohnraum weiter sinkt und Mieten konstant steigen werden. Selbst wenn sich der Immobilienmarkt in den nächsten ein, zwei Jahren wegen des Krieges und der Energiekrise weiter seitlich entwickelt, wird es langfristig für Bestandsimmobilien nach oben gehen.

Für Mieter sind damit leider steigende Mieten verbunden. Doch die Kostenfaktoren bei Bestandsimmobilien und vor allem dem Neubau (Material- und Grundstückpreise, Zinsen) können Investoren und Vermieter kaum beeinflussen; zumal viele Posten politisch begründet sind, wie etwa Grundsteuer, Grunderwerbsteuer oder harsche Sanierungsauflagen, die sich alle kostentreibend auswirken. Investoren selbst, finden in der richtigen Lage und bei Beachtung der Spielregeln für Kapitalanlageimmobilien echte Goldgruben: B- beziehungsweise C-Städte in den neuen Bundesländern, ländlichen Regionen im Süden Niedersachsens und dem Umland von Köln und Leverkusen, spürten bereits 2022 steigende Nettokaltmieten von teilweise bis zu 10 Prozent. Wer also dort mit der richtigen Strategie kauft, investiert in ein vielversprechendes Investitionsobjekt. In A-Lagen der größten Metropolen bleiben derartige Ergebnisse eher Mangelware.

Steigende Mieten werten Hidden Champions auf

Schaut man sich – durch die Investorenbrille – einmal die derzeitige Höhe der Miete im größten deutschen Bundesland NRW an, fallen wichtige Zahlen direkt ins Auge: Aktuell liegt die durchschnittliche Miete vor Ort bei 7,50 Euro pro Quadratmeter. In Bayern sind es dagegen 9,08 Euro und in Berlin 10,42 Euro. Wahrscheinlich ist also, dass Mietsteigerungen und Kaufpreiserhöhungen in tendenziell vermeintlich unattraktiven B-Lagen NRWs deutlich eher kommen werden als bei Vergleichsobjekten der A-Lagen. Städte wie Krefeld und Mönchengladbach gehörten dabei jahrelang zu Stiefkindern am regionalen Markt. Heute sind es die mit am stärksten wachsenden Zielmärkte für Privatinvestoren. In Teilen des Ruhrgebietes sind die Mieten binnen eines Jahres zusätzlich um 10 Prozent gestiegen.

Besonders hoch waren die Preisanstiege für Vermietungen außerdem in Salzgitter, mit einem Plus von 13 Prozent und Rostock, mit einem Zuwachs von 12 Prozent. Auch andernorts stiegen die Kaltmieten innerhalb eines Jahres deutlich – etwa in Kiel um 9, in Leipzig um 8 und in Bremen um 7 Prozent, so die Zahlen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) für die Bundesregierung. Zum Vergleich: Kaltmieten in ganz Deutschland haben sich innerhalb der vergangenen zwölf Monate im Schnitt nur um 3 Prozent verteuert.