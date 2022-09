Prognose für Bauland, Haus, Wohnung So entwickeln sich Nachfrage, Preis und Angebot am Immobilienmarkt

Die LBS gibt im Rahmen ihres Immobilienpreisspiegels jährlich Prognosen zu den Entwicklungen am Immobilienmarkt. Dabei zeigt die Bausparkasse, wie sich Nachfrage, Angebot und Preis entwickeln könnten. Hintergrund der Analyse liefern Vor-Ort-Erhebungen sowie die Befragung von 419 Immobilien-Spezialisten der LBS und Sparkasse.

Prognosen für Bauland

Vor dem Hintergrund des aktuell großen Interesses an Immobilien gehen die befragten Spezialisten in den meisten der 40 Beobachtungsregionen davon aus, dass das Angebot an Bauland noch knapper wird als bisher schon. Von dieser Knappheit besonders betroffen seien könnten Berlin sowie Bremen und Umland. Jedoch zeichnet sich nicht überall so ein düsteres Bild ab: In sieben Regionen könnte das Angebot sogar steigen.

>> Grafik vergrößern

Immobilien-Marktprognose der LBS: So schätze die Immobilien-Spezialisten die Angebotsentwicklung für Bauland ein. © LBS Research

Die Nachfrage nach Bauland dürfte dagegen nach Einschätzung der Immobilienvermittler von LBS und Sparkassen in ganz Deutschland weiter zunehmen. Besonders sicher sind sich die Befragten dabei in den Regierungsbezirken Niederbayern, in Brandenburg-Nordost sowie in Mecklenburg-Vorpommern-West.

>> Grafik vergrößern

Immobilien-Marktprognose der LBS: So schätze die Immobilien-Spezialisten die Nachfrageentwicklung für Bauland ein. © LBS Research

Auch die Preiserwartungen haben weiterhin überall ein positives Vorzeichen. Im Bundesdurchschnitt könnten die Baulandpreise demnach um 8 Prozent zulegen. Besonders ausgeprägt ist der Preisdruck in den Regierungsbezirken Detmold und Niederbayern, in Thüringen-Ost sowie in Brandenburg-Nordost.

>> Grafik vergrößern