Umfrage zum Maklerservice Diese Versicherer bieten beste Serviceleistungen

Ideal, Canada Life und VHV bieten beste Serviceleistungen. Das ist das Ergebnis der-Studie Maklerservice der bbg Betriebsberatung und des IVV (Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft). Hierzu befragten sie 705 unabhängige Vermittler. Anhand von 13 Kriterien bewerteten sie Produktanbieter in den Sparten private Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge und Sach-/HUK-Versicherung.Dabei ist den Vermittlern vor allem das persönliche Engagement der zuständigen Ansprechpartner wichtig – ebenso wie ihr Fachwissen. Sie sollten aber auch mit Beschwerden und Problemfällen umgehen können. Bei der privaten Altersvorsorge landet die Ideal auf dem ersten Rang. Bei der betrieblichen Altersvorsorge hat Canada Life am besten abgeschnitten und bei der Sach-/HUK-Versicherung die VHV.Für die Gewinner gibt es auf der DKM 2014 noch einen Award: Die Verleihung findet nach dem Vortrag des-Studienleiters Christian Durchholz zum Thema „LVRG – Was wollen eigentlich die unabhängigen Vermittler?“ um 16:00 Uhr in Halle 3B, Kongressraum 6 statt.