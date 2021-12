Unterstützung für Thomas Buberl Axa stellt neues Top-Management-Team zusammen

Demnach wird Gerald Harlin, der jetzt bereits Finanzvorstand ist, neuer Group Chief Financial Officer, wie Axa am Freitag bekannt gab. Paul Evans wird Nachfolger von Buberl als Chef des Lebensversicherungs- und Spargeschäfts und zudem weltweiter Leiter der Krankenversicherungssparte. Gaelle Olivier wird das Sach- und Haftpflichtgeschäft leiten und Jacques de Peretti wird Frankreich-Chef.

Der 43-jährige Buberl, der die deutsche Sparte seit vier Jahren geleitet hatte, wurde im März zum neuen CEO ernannt und soll Henri de Castries nachfolgen, der sich dazu entschlossen hat, den Versicherer früher als erwartet zu verlassen. Unter de Castries wuchs Axa durch Akquisitionen in der Schweiz und zuletzt in Schwellenmärkten wie China und Kolumbien zu einem der größten Versicherer der Welt heran. Seine neuen Finanzziele will der Konzern bei einem Investorentag am 21. Juni bekanntgeben.

Veronique Weill wird Chief Customer Officer der Gruppe und CEO der neuen Sparte Axa Global Asset Management. Jean-Louis Laurent Josi wird CEO von Axa Asien und Mark Pearson wird die US-Sparte leiten. George Stansfield wird Generalsekretär und unter anderem für die Personalabteilung zuständig sein.

Axa-Veteran Jean-Laurent Granier, der das Sach- und Haftpflichtgeschäft leitete und die Regionen Mittelmeerraum und Südamerika zuständig war, verlässt das Unternehmen Ende Juni, weil er eine berufliche Veränderung anstrebt, wie Axa am Donnerstag mitteilte. Bereits Anfang des Monats war bekannt gegeben worden, dass Frankreich-Chef Nicolas Moreau, der auch Mitglied der Konzernleitung war, den Versicherer aus nicht näher genannten Gründen verlässt.